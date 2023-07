Published: 25 Jul 2023 7 AM Updated: 25 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

சகல நலன்களும் அருளும் ஶ்ரீலலிதா சஹஸ்ரநாமம் - முழுமையாக இங்கே படிக்கலாம்!

ஶ்ரீலலிதாவை வணங்கினால் எல்லோரையும் வணங்கிய பலன் கிடைக்கும் என்கின்றன ஞான நூல்கள். அதனால்தான் ஶ்ரீவித்யை போன்ற மந்திரமோ, ஶ்ரீலலிதை போன்ற தெய்வமோ, ஶ்ரீலலிதா சஹஸ்ரநாமம் போன்ற ஸ்தோத்திரமோ அன்றி வேறில்லை என்கின்றன ஞான நூல்கள்.