Published: 31 Jul 2023 7 AM Updated: 31 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தீயப் பழக்கங்களிலிருந்து உங்களை விடுவிக்கும் ஸ்ரீ அனுமன் சாலீசா - மூல மந்திரமும் தமிழாக்கமும்!

அனுமனை அனுமன் சாலீசா எனும் இந்த துதி சொல்லி வழிபட்டால் சகல நன்மைகளும் உண்டாகும் என்கிறார்கள் ஆன்றோர்கள். ஸ்ரீ அனுமன் சாலீசா - மூல மந்திரமும் அதன் தமிழாக்கமும் இதோ உங்களுக்காக!