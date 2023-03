Published: Just Now Updated: Just Now

‘கிருஷ்ணை என்கிற திரௌபதி’ - ஏப்ரல் - 1 அன்று மும்பையில் துஷ்யந்த் ஶ்ரீதரின் உபன்யாசம்!

மகாபாரதத்தைப் படிக்கும் மாந்தர்கள் மனதில் நீக்கமற நிறைந்து விளங்குபவள் திரௌபதி. நம் மண்ணில் தெய்வமாகத் திகழும் திரௌபதி குறித்து, ஆங்கிலத்தில் விரிவான உபன்யாசம் ஒன்றை நிகழ்த்தவுள்ளார் பிரபல உபன்யாசகர் துஷ்யந்த் ஶ்ரீதர்.