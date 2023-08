Published: 13 Aug 2023 7 AM Updated: 13 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

ஸ்ரீகணேச பஞ்சரத்னம் மூலமும் தமிழ் விளக்கமும்: அதிகாலையில் பாடினால் அன்றைய தினமே அருமையாக அமையும்!

முழுமுதல் கடவுளான ஸ்ரீகணேசனை வணங்கி இந்தப் பாடலைப் பாடினால் அன்றைய நாளில் வரவிருக்கும் தடைகள் யாவும் நீங்கும். சிக்கலான விஷயங்கள் யாவும் மிக எளிமையாக மாறும். உங்களிடம் கோபமாகப் பேச இருந்தவர்கள் கூட மனம் மாறி இனிமையாகப் பேசுவார்கள்.