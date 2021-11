தேவை முன்யோசனை!

1915, மார்ச் 15-ம் தேதி அந்தப் பணி நிறைவுற்றது. `The Kural or The Maxims of Thiruvalluvar' என்கிற அந்த நூல் 1916-ம் ஆண்டு வெளி யானது. பதிப்பாளர்: சுப்ரமணிய சிவா. அப்போதைய விலை இரண்டு ரூபாய் நான்கணா. இக்கட்டான சூழலிலும் வ.வே.சு.ஐயரின் முன் யோசனை அரிய பொக்கிஷத்தை உலகத்துக்குத் தந்தது.



இப்படித்தான் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டாங்க பாருங்க...



``உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தன்னோட கோழியை உங்க வீட்டு நிலத்தில் மேயவிடுறா‌ர்னு சொன்னீங்களே... இ‌ப்போ எ‌ப்படி இரு‌க்கு!''



``கோ‌ழியா... எ‌ங்கப் ப‌க்க‌ம் வரதே இல்ல!''



``அ‌ப்படி எ‌ன்ன செ‌ஞ்சீங்க?''



``நானே 6 முட்டைகளை வா‌ங்‌கி வ‌ந்து புதருக்கு அடியில் வை‌ச்‌சி‌ட்டு, மறுநாள் அவர் பார்க்கு‌ம்படியா மு‌ட்டைகளை எடு‌த்தே‌ன். அவ்வளவுதான் விஷயம் முடிஞ்சது!''