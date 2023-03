Published: Just Now Updated: Just Now

சட்டைநாதர் கோயில் கும்பாபிஷேக யாகசாலை பந்தக்கால் முகூர்த்தம் - தருமபுரம் ஆதீனம் தொடங்கி வைத்தார்!

சீர்காழி சட்டைநாதர் சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம் யாகசாலை அமைப்பதற்கான பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடைபெற்றது. இந்த வைபவத்தை தருமபுரம் ஆதீனம் தொடங்கி வைத்தார்.