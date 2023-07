Published: 23 Jul 2023 9 AM Updated: 23 Jul 2023 9 AM

`அழாமல் பாடவோ, கேட்கவோ முடியாது!' - சிந்தை மகிழ்விக்கும் சிவபுராணம் பாடல் வரிகள்

இந்தப் பாடலை அழாமல் பாடவோ, கேட்கவோ முடியாது என்பது சத்தியம். திருவாசகத்தின் ஒட்டுமொத்த சாரமும்... ஏன் சைவத்தின் கருத்துகள் மொத்தமும் சிவபுராணத்தில் அடங்கி விடுகின்றன என்றே சொல்லலாம்.