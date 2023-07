குருவருள் தரிசனம் - 4: துர்நாற்றத்தை மாற்றிய சத்குருவின் ஸ்பரிசம் - ஜானகிராமுக்கு அருள் செய்த லீலை!

Published: 20 Jul 2023 7 AM Updated: 20 Jul 2023 7 AM

சத்குருவை சந்தேகிக்கலாமா... நம் அறிவு வேலை செய்யும் கணங்களில் எல்லாம் நாம் சத்குருவிடமிருந்து கொஞ்சம் விலகியே நிற்கிறோம். காரணம் எது சாத்திமில்லையோ அதை சாத்தியமாக்குகிறவர்கள் அல்லவா மகான்கள். பங்கட்லால் கஜானன் மகராஜ் குறித்து அறிந்திருந்தார்.