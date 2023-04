Published: Just Now Updated: Just Now

களைகட்டிய சீர்காழி பாரம்பர்யத் திருவிழா - ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம்!

அன்னை ஊட்டிய பால், அவர் இதழோரம் வழிய, அதைக் கண்ட அவர் தந்தை சிவபாதர், 'உனக்குப் பால் ஊட்டியது யார்?' என்று வினவினார். அதற்குப் பதிலுரைக்கும்விதமாக ஞானசம்பந்தர் `தோடுடைய செவியன்' என்ற ஈசனின் அடையாளங்களைச் சொல்லும் பாடலைப் பாடினார்.

