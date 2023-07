Published: 15 Jul 2023 9 AM Updated: 15 Jul 2023 9 AM

சனி மகாபிரதோஷம்: கட்டாயம் சிவ வழிபாடு செய்ய வேண்டிய 3 ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!

புண்ணியமான இந்த சனிப்பிரதோஷ நாளில் அனைவருமே பிரதோஷ வேளையில் ஆலயம் சென்று சிவவழிபாடு செய்ய வேண்டும். ஆனால் கட்டாயம் சில ராசிக்காரர்கள் இந்த சனிமகாபிரதோஷத்தைத் தவறவிடக் கூடாது. அந்த ராசிகள் எவை... ஏன் என்பன குறித்துக் காண்போம்.