Published: Just Now Updated: Just Now

கேரள எல்லை, கண்ணகி கோயில் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா; இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் வருமா?

சித்திரை முழுநிலவு விழாவுக்கு கேரள அரசு பல்வேறு இடையூறுகளை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் தமிழக அரசு கண்ணகி கோயிலை அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கான வேலையைத் தொடங்கியுள்ளது. எல்லை அளவீடு பிரச்னை முடித்து எவ்வித இடையூறும் இன்றி திருவிழா கொண்டாட ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும்.

News கண்ணகி கோயில்

Share