Published: 12 May 2021 8 AM Updated: 12 May 2021 8 AM

ஸ்ரீரங்கம் : கோயில் நிர்வாகம் ஜீயரை நியமிக்க முடியுமா... சர்ச்சைக் கிளப்பிய அறிவிப்பும், ரத்தும்!