Published: 06 May 2022 7 AM Updated: 06 May 2022 7 AM

திரிசூல வடிவில் காளியம்மன்: கூடலூர் கோயிலில் கும்பாபிஷேக விழா - பால்குடம் சுமந்த பக்தர்கள்!