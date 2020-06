``குரு என்பவர் யார்? குரு ஏன் நமக்கு அவசியம்?" - பட்டிமன்றப் பேச்சாளர் சிவக்குமார்

என் குரு, சிவானந்த குருவின் சீடர் சாந்தானந்த சுவாமிகள். இவரின் மனதில் உதித்ததுதான் `டெம்பிள் ஆஃப் ஆர்ட்' மற்றும் `அன்னலட்சுமி உணவகம்'. Eat as you like, pay as you want எனும் மந்திரச் சொல்லுடன் இவர்களின் அமைப்பு இயங்கிவருகிறது. இங்கு ஊதியம் பெறும் சம்பளதாரர்கள் எவரும் இல்லை. எல்லோரும் இவரின் சீடர்கள்தான். இவருடைய அமைப்புகள் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் பல இடங்களில் உள்ளன. சேவை மற்றும் கலையின் மூலமாக இறைவனை அடையலாம் என்பதை முன்னிறுத்திய சாந்தானந்தரே என் குரு.