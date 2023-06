Published: Just Now Updated: Just Now

Haridwar: இனி ஹரித்வார் கோயிலிலும் ஆடைக் கட்டுப்பாடு - நிர்வாகம் சொல்வது என்ன?

ஹரித்வார் கோயிலில் பக்தர்களுக்கு ஆடைக்கட்டுப்பாடு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மேற்கத்திய ஆடைகள், குட்டை ஆடைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.