5 பவுன் தங்கத்துடன் 400 ஜோடிகளுக்கு இலவசத் திருமணம்; சாதி, மத வேறுபாடின்றி நடத்திய இஸ்லாமிய அமைப்பு!

ஜாதி மத பேதமின்றி நடத்தப்படும் இந்தத் திருமணத்திற்கு மக்கள் தங்கள் உதவிகளை நன்கொடையாக வழங்குகிறார்கள்.

spiritual இலவச திருமணம்