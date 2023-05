Published: 25 May 2023 5 PM Updated: 25 May 2023 5 PM

ஷீர்டி சாயிபாபா: `கொரோனாவுக்குப் பிறகு அதிகரித்த பக்தர்கள் வருகை'- கோயிலில் ரூ.900 கோடி வருமானம்!

ஷீர்டி சாயிபாபா கோயிலில் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் பக்தர்கள் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனர்.