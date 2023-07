Published: Just Now Updated: Just Now

"500 ஆண்டுகள் பழைமையான லிங்கத்தைச் சுற்றிய பாம்பு"-தரிசித்த பக்தர்கள்!

தாராபுரத்தில் உள்ள 500 ஆண்டுகள் பழமையான விஸ்வேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள லிங்கத்தை சுற்றியிருந்த பாம்பை பக்தர்கள் தரிசித்தனர்.