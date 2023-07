Published: Just Now Updated: Just Now

குமரன் குன்றம் ஸ்ரீபாலசுப்ரமண்யர் கோயில்: ஆயுளைக் கூட்டும் ஆடி விளக்குப் பூஜை! எப்படிப் பங்கேற்பது?

ஆடி மாதத்தில் விளக்கேற்றி வழிபட்டால் ஆயுள் பலம் கூடும் என்பது நம்பிக்கை. அதிலும் பெண்கள் குழுவாகச் சேர்ந்து கோயில்களில் விளக்கு வழிபாடு செய்வது இந்த மாதத்தில் சிறந்தது என்பார்கள். இந்த விளக்கு வழிபாட்டால், பல ஹோமங்களை செய்யும் நன்மைகளும் பலன்களும் கிடைக்கும்.