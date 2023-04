Published: 17 Apr 2023 8 AM Updated: 17 Apr 2023 8 AM

சட்டநாதர் கோயில்: 22 ஐம்பொன் சிலைகள், 55 பீடம் மற்றும் 100க்கும் மேற்பட்ட செப்பேடுகள் கண்டெடுப்பு!

சீர்காழி சட்டநாதர் கோஈலில் 22 ஐம்பொன் சிலைகள், 55 பீடம் மற்றும் 100 க்கும் மேற்பட்ட செப்பேடுகள், பூஜை பொருள்கள் கண்டெடுப்பு. இவை 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவையாக இருக்கக் கூடும் எனத் தகவல்.