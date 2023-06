Published: Just Now Updated: Just Now

ஆத்மநாதா, மாணிக்கவாசகா, பக்தி கோஷம் முழங்க ஆனிமஞ்சனத் தேரோட்டம்; ஆவுடையார்கோயிலில் பக்தர்கள் பரவசம்!

கூடியிருந்த திரளான பக்தர்கள், "ஆத்மநாதா, மாணிக்கவாசகா..." என்று கோஷங்கள் முழங்க, தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.