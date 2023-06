Published: Just Now Updated: Just Now

பெசன்ட் நகர் அறுபடைவீடு முருகன் கோயில்: வேண்டுதலை உடனே நிறைவேற்றும் காரிய ஸித்தி திருவிளக்கு பூஜை!

சென்னை பெசன்ட்நகர் கடற்கரை அருகே அறுபடைவீடு முருகன் திருக்கோயிலில் சக்தி விகடன் சார்பில், வரும் 7.7.23 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை 6 மணியளவில் விசேஷ திருவிளக்கு பூஜை நடைபெறவுள்ளது. ஆலய நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலுடன் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.