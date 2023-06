Published: Just Now Updated: Just Now

​வ​த்தலகுண்டு முத்துமாரியம்மன் கோயில்: கோலாகல கும்பாபிஷே​​​​​​​​​கம்; திரண்ட பக்தர்கள்!

​திண்டுக்கல் அருகே ​​20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெற்ற​ ​வத்தலகுண்டு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் ​கும்பாபிஷே​​​​​​​​​க விழா ​ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்​.​