ராமநாத சுவாமி கோயில்: ` நன்றிக் கடன் செலுத்த வந்துள்ளேன்'- எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் சிறப்புப் பூஜை

"சிவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார், இருந்தாலும் அந்தந்தக் கோயிலில் உள்ள சிவனை வழிபட்டு, அங்கு சிறிது நேரம் அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்தால் புதிய எனர்ஜி கிடைக்கிறது" என்றார் இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்.