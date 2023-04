Published: Just Now Updated: Just Now

திருப்பதி : `பக்தர்களே உஷார்!' தேவஸ்தான இணையதளம் போன்ற போலி இணையதளம்; போலீஸில் புகார்!

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், தன் இணைய வடிவை இந்த மாதம் புதிதாக மாற்றியுள்ளது. இதைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, பழைய இணைய தள வடிவிலேயே ஒரு போலி இணையதளத்தைத் தொடங்கிவிட்டனர் சமூக விரோதிகள்.

