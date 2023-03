Published: Just Now Updated: Just Now

அம்மை நோயிலிருந்து மக்களைக் காக்கும் உச்சன காளி; கோத்தகிரியில் புனித நீராடி வழிபட்ட படுகர் இனமக்கள்!

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான உச்சன காளியம்மனை மீண்டும் கோயிலுக்கு அழைத்து வரும் விழா நேற்று நடைபெற்றது.‌