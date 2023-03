Published: Just Now Updated: Just Now

பெரிய சக்கரத் தீவெட்டி ஊர்வலத்தில் எழுந்தருளிய மண்டைக்காடு ஸ்ரீபகவதி அம்மன் - ஒடுக்கு பூஜை ஸ்பெஷல்!

மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோயிலில் மாசிக் கொடைவிழாவின் பத்தாம் நாள் விழாவான இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு உள்ளூர் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.