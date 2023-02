Published: Just Now Updated: Just Now

பொன்னர் - சங்கர் கோயில் மாசித் திருவிழா: தங்காளுக்காகக் கிளி பிடித்த அண்ணன்மார்!

தங்கை அருக்காணி என்னும் தங்காளின் ஆற்றாமையைப் போக்கும் வகையில் அண்ணன்மார்கள் கிளி வேட்டை நடத்திக் கிளி பிடித்துக் கொடுத்த நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றது.