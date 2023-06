Published: 29 Jun 2023 11 AM Updated: 29 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

காஞ்சிபுரத்தில் அரிதாரத்திற்கு காத்திருந்த கொலு பொம்மைகள்! - ஒரு அற்புத அனுபவம் | My Vikatan

தொழில் என்னவோ ஆடாது அசையாது இருக்கும் பொம்மை. தொழில் தான். ஆனால் தொழில்ளர்களோ சுறுசுறுப்பாக இயங்க வேண்டும், போலிருக்கிறது வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் ஏற்று மதியாவதால் பொம்மை தயாரித்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள்