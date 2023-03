Published: 15 Mar 2023 8 AM Updated: 15 Mar 2023 8 AM

நிலம் கொடுத்த திரைப்பட நடிகை; ரூ.10 கோடி செலவு; சென்னையில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் புதிய கோயில்!

இந்த ஆலயம் கட்டி முடிக்க 10 கோடி ரூபாய் செலவாகியுள்ளது. நிலத்தின் மொத்த அளவு ஆறு கிரவுண்டு. மூன்று கிரவுண்டு நிலத்தில் தாயார் திருக்கோயிலும் மீதமுள்ள இடங்களில் வாகங்கள் நிறுத்துமிடம், மண்டபம், மடப்பள்ளி ஆகியன கட்டப்பட்டுள்ளன.