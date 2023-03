Published: 08 Mar 2023 9 AM Updated: 08 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஆற்றுகால் பகவதி அம்மன் கோயில்: பொங்காலை விழா கோலாகலம்; லட்சக்கணக்கான பெண்கள் பொங்கலிட்டனர்!

பொங்காலை நிகழ்வில் தோற்றம் பாட்டு நிகழ்ச்சியில் கண்ணகி தேவி பாண்டிய மன்னனை வதம் செய்த வரலாறு பாடப்பட்டது. பாண்டியமன்னன் வதம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பொங்கலிட்டு மக்கள் கொண்டாடுவதாக ஐதிகம்.