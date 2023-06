Published: Just Now Updated: Just Now

ஏர்வாடி சந்தனக்கூடு விழா: கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்; ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு!

ஏர்வாடி சுல்தான் செய்யது இபுராகிம் பாதுஷா ஷஹுது ஒலியுல்லா தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.