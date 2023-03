Published: 16 Mar 2023 8 AM Updated: 16 Mar 2023 8 AM

நள்ளிரவில் அம்மனுக்கு உணவூட்டும் ஒடுக்குப்பூஜை; மண்டைக்காடு ஸ்ரீபகவதி கோயிலில் பக்தர்கள் பரவசம்!

பக்தருக்கு நள்ளிரவில் உணவளித்த மண்டைக்காடு ஸ்ரீ பகவதி அம்மனுக்கு உணவு ஊட்டும் நிகழ்வாக மாசிக் கொடைவிழாவின் நிறைவுநாளில் ஒடுக்கு பூஜை நடத்தப்படுகிறது.