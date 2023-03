Published: Just Now Updated: Just Now

பங்குனி உத்திரம்: ஐயப்ப சுவாமி பிறந்த நாள் விழா; 10 நாள்கள் திருவிழாவுக்குத் தயாராகும் சபரிமலை!

இந்த மாதமும், அடுத்த மாதமும் அதிக நாள்கள் சபரிமலை திருநடை திறந்திருப்பதால் பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி ஐயப்ப சுவாமியை தரிசிக்கலாம்.