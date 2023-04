Published: Just Now Updated: Just Now

புன்னைநல்லூர்: மத்திய இணை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்த தேங்காய்த் தண்ணீர் பிரசாதக் கருவி வீணாகும் அவலம்!

ரூ.7 லட்சம் மதிப்பில் தேங்காய் தண்ணீர் வீணாவதைத் தடுப்பதற்காகக் கோயில்களில் இது போன்ற நவீனக் கருவி இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் கோயிலில் அமைக்கப்பட்டது.

