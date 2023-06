Published: 21 Jun 2023 9 AM Updated: 21 Jun 2023 9 AM

களைகட்டும் பூரி ஜகந்நாதர் கோயில் ரதயாத்ரா; 600 ஆண்டு பாரம்பர்யத்தின் சிறப்புகள் என்னென்ன?

இந்த ஆண்டு சுவாமி ஜகந்நாதர் எழுந்தருளும் தேரான 'நந்தி கோஷம்' 45 அடி உயரத்திலும் பாலபத்திரர் எழுந்தருளும் தேரான 'தலத்வாஜா' 44 அடி உயரத்திலும் சுபத்ரா எழுந்தருளும் தேரான 'தேபாதலனா' 43 அடி உயரத்திலும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

