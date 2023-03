Published: 24 Mar 2023 11 AM Updated: 24 Mar 2023 11 AM

சாயல்குடி பத்ரகாளி அம்மன் கோயிலில் மண்டல பூஜை விழா - அம்மனைத் தரிசித்த மக்கள்!

சாயல்குடியில் எழுந்தருளி உள்ள ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில், 48ம் நாள் மண்டல பூஜை விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது.