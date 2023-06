Published: Just Now Updated: Just Now

அத்திரி முனிவர் பிரதிஷ்டை செய்த சிவன்; பிரிந்த உறவுகளை ஒன்று சேர்க்கும் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

பாலாற்றங்கரையின் வடகரையில் மூன்றும் தென் கரையில் மூன்றுமாக இந்த ஆறு காடு தலங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. அவற்றில், காரைக்காடு, எட்டிக்காடு, வேப்பங்காடு ஆகியவை ஒரு முக்கோணமாகவும், வன்னிக்காடு, மல்லிக்காடு, மாங்காடு ஆகியவை ஒரு (தலைகீழ்) முக்கோணமாகவும் அமைந்துள்ளன.