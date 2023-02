Published: 27 Feb 2023 11 AM Updated: 27 Feb 2023 11 AM

திருவரங்கம்: வெள்ளி கருட வாகனத்தில் வந்த நம்பெருமாள்; பரவசத்தில் ஆழ்ந்த பக்தர்கள்!

மாசி வெள்ளி கருடவாகனத்தில் நம்பெருமாளை தரிசனம் செய்தால் காசிக்குச் சென்று வந்த பலன் கிடைக்கும் என்பது ஐதிகம்.