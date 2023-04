சுவாமிமலை முருகன் கோயில்: தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினத்தில் படி பூஜை!

Published: Just Now Updated: Just Now

சுவாமிமலை முருகன் கோயில்: தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினத்தில் படி பூஜை!

சுவாமிமலை முருகன் கோயிலில் தமிழ் வருட தேவதைகள் பெயருடன் அமைந்திருக்கும் 60 படிகளுக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டான இன்று நடைபெற்ற சிறப்புப் படி பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.