Published: 25 Jun 2023 8 AM Updated: 25 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

சென்னை அருகே சுந்தரச் சோழரால் கட்டப்பட்ட அபூர்வ ஆலயம்; சிக்கல்கள் தீர்க்கும் சரபேஸ்வரர் சந்நிதி!

தஞ்சைப் பெரியகோயிலைவிடப் பழைமையான கோயில் சென்னைக்கு மிக உள்ளது எனக் கூறினால், நம்புவீர்களா? ஆம். சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் மாடம்பாக்கம் எனும் பகுதியில் தான், அந்த அற்புத ஆலயம் அமைந்துள்ளது. அந்த ஆலயம் எது? அதன் சிறப்புகள் என்னென்ன அறிந்துகொள்வோம் வாருங்கள்.