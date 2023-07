Published: Just Now Updated: Just Now

திருவையாறு: ஐயாறப்பர் கோயில் ஆடிப்பூரப் பெருவிழா கொடியேற்றம் - பக்தர்கள் உற்சாகம்!

திருவையாறு ஐயாறப்பர் கோயில் ஆடிப்பூர கொடியேற்றத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது அவர்கள் கயிலைக்காட்சி கொடுத்தவனே, ஐயாறப்பனே எனக் கோஷமிட்டனர்.