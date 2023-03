Published: 30 Mar 2023 8 AM Updated: 30 Mar 2023 8 AM

திருவாரூர் ஆழித்தேர்: `ஆரூரா தியாகேசா...'- புராணம் முதல் தாத்பர்யம் வரை!

எட்டு குதிரைகள் பூட்டி, பிரம்மா சாரதியாய் அமர, தியாகராஜர் அமர்த்தப்பட்டு ஆழித்தேர் அழகாய் பவனி வரும். அதன் முன்னே விநாயகரின் தேர் முதலாகவும், சுப்பிரமணிய சுவாமி தேர் இரண்டாவதாகவும் நிற்கும்.