திருவாரூர் கமலாம்பாள் ஆடிப்பூரத் தேரோட்டம்: விண்ணதிர ஒலித்த "ஆரூரா, தியாகேசா, கமலாம்பிகா!" முழக்கம்!

பக்தி கோஷம் விண்ணை பிளக்க திருவாரூர் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் இந்த ஆடித்தேர் அசைந்தாடி வலம் வந்தது. அம்பாளை தேரில் அமர்த்தி ஆரூரின் நான்கு வீதிகளிலும் மக்கள் வடம் பிடித்து இழுத்து வந்தது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது.