Published: 30 May 2020 9 AM Updated: 30 May 2020 9 AM

திருப்பதி கோவிந்தராஜ சுவாமிக்குக் கோலாகல பிரம்மோற்சவம்! -மகிழ்ச்சியில் பக்தர்கள் #Tirupati