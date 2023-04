விருதுநகர் மாரியம்மன் கோயில் பங்குனிப் பொங்கல் விழா- அக்னிச்சட்டி எடுத்து பக்தர்கள் பரவசம்!

Published: Just Now Updated: Just Now

விருதுநகர் மாரியம்மன் கோயில் பங்குனிப் பொங்கல் விழா- அக்னிச்சட்டி எடுத்து பக்தர்கள் பரவசம்!

விருதுநகரில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீபராசக்தி மாரியம்மன் கோயில் பங்குனிப் பொங்கல் விழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அக்னிச்சட்டி எடுத்து பக்திப் பரவசத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.