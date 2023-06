Published: 02 Jun 2023 7 AM Updated: 02 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

வைகாசி விசாகம்; திருச்செந்தூரில் நடக்கும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் என்னென்ன?

திருச்செந்தூர், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் வைகாசி விசாகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாகத் திருச்செந்தூரில் குவிந்துள்ளனர்.

