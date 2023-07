Published: 01 Jul 2023 11 AM Updated: 01 Jul 2023 11 AM

யூ-டியூபில் கற்ற 3D VFX ; CSK, செஸ் ஒலிம்பியாட் என அசுர வளரச்சி; சாதனை நண்பர்களின் பேட்டி!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர்களை அறிமுகம் செய்ய 3D VFX வீடியோக்கள் தயாரிக்கச் சொன்னார்கள். ஏலத்தில் ஒவ்வொரு வீரரும் தேர்வானதும், உடனே அந்த வீடியோவை வெளியிட வேண்டும்.

News 3D VFX கலைஞர்கள் : அப்துல், அமீர், அப்ரார் (இடமிருந்து வலம்)