Published: 30 Apr 2023 11 AM Updated: 30 Apr 2023 11 AM

குற்றவாளிகளின் தரவுகளுக்கு தனி மென்பொருள் - வருகிறது கோவை போலீஸின் `ஆக்டோபஸ்'!

கோவையில் நுண்ணறிவு பிரிவு காவல்துறையினர் மட்டும் பயன்படுத்தும் ‘ஆக்டோபஸ்’ என்ற திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது என்று கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

News பாலகிருஷ்ணன்

