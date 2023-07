Published: 07 Jul 2023 11 AM Updated: 07 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

Twitter vs Threads: மெட்டாவிற்கு எதிராக வழக்கு தொடரும் எலான் மஸ்க்!; பின்னணி என்ன?

ட்விட்டர் ஊழியர்களை வைத்து ட்விட்டரின் ரகசியங்களைத் திருடியதாக மெட்டா நிறுவனத்தின் மீதும், அதன் சிஇஓ- மார்க் சக்கர்பர்க் மீதும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எலான் மஸ்க்.

News மார்க் சக்கர்பர்க், எலான் மஸ்க்